Cenk’e partner
Gelecek sezon Cenk Tosun’un yanına bir golcü daha arayan Everton, Torino forması giyen Andrea Belotti’yi kadrosuna katmak istiyor.
Devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Cenk Tosun'a partner arayan Everton, transfer için kolları sıvadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Sam Allardyce'ın milli golcünün yanında Andrea Belotti'yi kadroda görmek istediği belirtildi. Torino formasıyla geçen sezon dikkat çeken ve adı uzun süre Chelsea ile anılan İtalyan forvet için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlenmişti.
BONSERVİS BEDELİ DÜŞTÜ
Performansında büyük düşüş yaşayan Belotti için daha düşük bir bonvervis bedeli talep edilebileceği kaydedildi. 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 26 gol attığı İtalya Ligi'nde bu yıl ise 22 maçta 6 gol atabildi.
BONSERVİS BEDELİ DÜŞTÜ
Performansında büyük düşüş yaşayan Belotti için daha düşük bir bonvervis bedeli talep edilebileceği kaydedildi. 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 26 gol attığı İtalya Ligi'nde bu yıl ise 22 maçta 6 gol atabildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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