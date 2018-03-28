Cenk’e partner – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Cenk’e partner

    Cenk’e partner

    Gelecek sezon ’un yanına bir golcü daha arayan Everton, Torino forması giyen ’yi kadrosuna katmak istiyor.

    Devre arasında Beşiktaş'tan aldığı 'a partner arayan Everton, transfer için kolları sıvadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Sam Allardyce'ın milli golcünün yanında 'yi kadroda görmek istediği belirtildi. Torino formasıyla geçen sezon dikkat çeken ve adı uzun süre ile anılan İtalyan forvet için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlenmişti.

    BONSERVİS BEDELİ DÜŞTÜ
    Performansında büyük düşüş yaşayan Belotti için daha düşük bir bonvervis bedeli talep edilebileceği kaydedildi. 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 26 gol attığı Ligi'nde bu yıl ise 22 maçta 6 gol atabildi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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