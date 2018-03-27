22 yıllık son

İngiliz ekibi Arsenal'de dile kolay tam 22 yıldır teknik patronluğu üstlenen Arsene Wenger döneminde sona gelindi. Londra temsilcisinin yöneticileri, Fransız çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wenger'le yollarını ayıracak Topçular, takımı Alman teknik adam Thomas Tuchel'e emanet edecek.

PEŞİNDE DEVLER VAR

Son olarak Dortmund'u çalıştıran Tuchel'in adı devlerle anılıyor. B. Münih'in teklifini geri çevirdiği belirtilen 44 yaşındaki teknik adamla, PSG'nin de ilgilendiği kaydedildi. En büyük hedefi İngiltere olan Alman çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Arsenal'in, kısa süre içerisinde anlaşmayı duyurması bekleniyor.