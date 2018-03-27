22 yıllık son
Arsenal’de 1996’dan beri görev yapan Wenger için yolun sonu geldi. Fransız çalıştırıcının yerine Thomas Tuchel’le görüşmeler başladı
İngiliz ekibi Arsenal'de dile kolay tam 22 yıldır teknik patronluğu üstlenen Arsene Wenger döneminde sona gelindi. Londra temsilcisinin yöneticileri, Fransız çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wenger'le yollarını ayıracak Topçular, takımı Alman teknik adam Thomas Tuchel'e emanet edecek.
PEŞİNDE DEVLER VAR
Son olarak Dortmund'u çalıştıran Tuchel'in adı devlerle anılıyor. B. Münih'in teklifini geri çevirdiği belirtilen 44 yaşındaki teknik adamla, PSG'nin de ilgilendiği kaydedildi. En büyük hedefi İngiltere olan Alman çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Arsenal'in, kısa süre içerisinde anlaşmayı duyurması bekleniyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:05
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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