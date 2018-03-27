22 yıllık son – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    22 yıllık son

    22 yıllık son

    ’de 1996’dan beri görev yapan Wenger için yolun sonu geldi. Fransız çalıştırıcının yerine ’le görüşmeler başladı

    İngiliz ekibi 'de dile kolay tam 22 yıldır teknik patronluğu üstlenen döneminde sona gelindi. temsilcisinin yöneticileri, Fransız çalıştırıcı ile yola devam etmeme kararı aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wenger'le yollarını ayıracak Topçular, takımı Alman teknik adam 'e emanet edecek.

    PEŞİNDE DEVLER VAR
    Son olarak Dortmund'u çalıştıran Tuchel'in adı devlerle anılıyor. B. Münih'in teklifini geri çevirdiği belirtilen 44 yaşındaki teknik adamla, 'nin de ilgilendiği kaydedildi. En büyük hedefi olan Alman çalıştırıcıyla görüşmelere başlayan Arsenal'in, kısa süre içerisinde anlaşmayı duyurması bekleniyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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