Chelsea ve Southampton yarı finalde
Chelsea ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.
Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Leicester City, Chelsea'yi, Wigan Athletic de Southampton'ı ağırladı.
Leicester City, Chelsea'den Alvaro Morata'nın 42. dakikadaki golüne, 76. dakikada Jamie Vardy ile cevap verince 1-1'lik skorla uzatmalara gidildi.
Chelsea, Pedro'nun 105. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Bir diğer Premier Lig takımı Southampton ise İngiltere Birinci Lig ekibi Wigan Athletic'i, Pierre-Emile Hojbjerg'in 62 ve Cedric Soares'in 90+1'inci dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.
Southampton böylece Tottenham, Manchester United ve Chelsea ile beraber yarı finalistler arasına girdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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