Cenk sayesinde kazandık!
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, deplasmanda 2-1 kazandıkları Stoke City maçının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını değerlendirdi.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları Stoke City karşılaşmasının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını yorumladı.
Son 3 maçta 4 gol atan Milli yıldızımız hakkında: Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de Cenk Tosun sayesinde kazandık. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla gol atabiliyor. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahip. Cenk'e yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Burada uyum süreci yaşadı ama çok çabuk atlattı. Bu lige hele de Ocak ayında gelen pek çok oyuncu uyum sürecini bu kadar kısa sürede aşamamıştır dedi.
Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Cenk ise: Buraya çok alıştığımı düşünüyorum ve daha iyi hissediyorum dedi.
Fotomac.com.tr/Dış Haberler/ ÖZEL
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:26
-
"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
-
Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Cenk sayesinde kazandık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.