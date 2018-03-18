Cenk sayesinde kazandık! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Cenk sayesinde kazandık!

    Cenk sayesinde kazandık!

    Everton Teknik Direktörü , deplasmanda 2-1 kazandıkları maçının ardından hem takımın hem de 'un performansını değerlendirdi.

    Everton Teknik Direktörü , ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları karşılaşmasının ardından hem takımın hem de 'un performansını yorumladı.

    Son 3 maçta 4 gol atan Milli yıldızımız hakkında: Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de Cenk Tosun sayesinde kazandık. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla gol atabiliyor. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahip. Cenk'e yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Burada uyum süreci yaşadı ama çok çabuk atlattı. Bu lige hele de Ocak ayında gelen pek çok oyuncu uyum sürecini bu kadar kısa sürede aşamamıştır dedi.

    Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Cenk ise: Buraya çok alıştığımı düşünüyorum ve daha iyi hissediyorum dedi.

    Fotomac.com.tr/Dış Haberler/ ÖZEL

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:26
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