Sam Allardyce'tan Cenk Tosun yorumu
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, deplasmanda 2-1 kazandıkları Stoke City maçının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını değerlendirdi.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları Stoke City karşılaşmasının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını yorumladı.
BBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, "40 puan barajını aşmış durumdayız. Matematiksel olarak hâlâ güvende olmayabiliriz ama artık gelecek sezonun planlamasını yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Allardyce, Everton'a galibiyeti getiren golleri atan Cenk içinse "Maç bizim için sıkıntılıydı ama Cenk, süper bir golle ortaya çıktı. İşte biz onu bunun için transfer etmiştik. Dolayısıyla yaptığımız yatırımın karşılığını aldık." yorumunu yaptı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
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arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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