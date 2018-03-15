Southampton'da yeni döne
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Mark Hughes ile anlaştı.
İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.
Ligde son 17 maçta sadece bir galibiyet alabilen Southampton, bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.
Teknik direktör Hughes, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queen Park Rangers ve Stoke City'nin başında 445 Premier Lig maçına çıktı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:51
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
cener dünya devlerinden bayerni eleyeceğini iddia eden sinan engin kübadan gelememiş daha...unutulunca skor gelir artık..8-1
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
misafir oysa ne hayallerimizvardı.sinan enginin dediği gibi..yazık edecektik bayerne..sinanaı oynatamadığımız için yazık etti bizi bayern..
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Fenerbahçe'yi bize bırakın
Toplam 3
Yorum
GİLEMELİ. KADI KÖYÜN KATIGÜLLÜ DURUMU HER ZAMAN B GS KESİNLİKLE BİR PUANA OYNAMAMALI. GS BİR PUANA OYNARSA BİLİN Kİ YENİK. GS YIN HEDEFİ 3 PUAN OLMALI VEDE HAKEMLERİ DE YENECEK BİR OYUN SER
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