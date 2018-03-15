Southampton'da yeni döne – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'da yeni döne

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    İngiltere ekiplerinden , Mark Hughes ile anlaştı.

    İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.

    Ligde son 17 maçta sadece bir galibiyet alabilen , bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.

    Hughes, Blackburn Rovers, , Fulham, Queen Park Rangers ve 'nin başında 445 maçına çıktı.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:51
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