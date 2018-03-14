Tottenham'da Kane şoku! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Tottenham'da Kane şoku!

    Tottenham'da Kane şoku!

    İngiltere ekiplerinden Tottenham'ın İngiliz futbolcusu , sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

    Tottenham Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü Bournemouth'u 4-1 yendikleri maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki golcünün, gelecek ay antrenmanlara katılabileceği bildirildi.

    Ligde gol krallığı yarışında 24 golle Liverpoollu Muhammed Salah ile zirvede bulunan Kane, bu sezon Tottenham formasıyla toplamda 39 maça çıkıp 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Tottenham, 30 haftası geride kalan 'de 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:15
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