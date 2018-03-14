Tottenham'da Kane şoku!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Tottenham Kulübünden yapılan açıklamada, pazar günü Bournemouth'u 4-1 yendikleri maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki golcünün, gelecek ay antrenmanlara katılabileceği bildirildi.
Ligde gol krallığı yarışında 24 golle Liverpoollu Muhammed Salah ile zirvede bulunan Kane, bu sezon Tottenham formasıyla toplamda 39 maça çıkıp 35 kez rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Tottenham, 30 haftası geride kalan Premier Lig'de 61 puanla 3. sırada yer alıyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:15
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Tottenham'da Kane şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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