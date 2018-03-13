Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Takım arkadaşından 'a övgü

    Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü

    Everton forması giyen 'a takım arkadaşı 'tan övgü geldi. Baines, Cenk'in golü hak ettiğini söyleyerek, "Saha dışında rahatlamış görünüyor" dedi.

    Everton'ın önemli isimlerinden , takım arkadaşı 'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Üst üste 2 maçta da gol atarak performansını üst seviyeye çeken Cenk Tosun'un çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Baines, "Cenk harika bir karaktere sahip. Bunu sahada da görebilirsiniz. Bize çok şey katıyor. Brighton maçındaki oyunu da her yönden harikaydı. Zorlu işlerin üstesinden geldi, bize iyi bir odak noktası sundu ve takımı oyuna çekti. Gol atmayı hak etti. Saha dışında da rahatlamış görünüyor. Evinde gibi ve bu durum bizim için harika" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN