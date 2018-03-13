Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü
Everton forması giyen Cenk Tosun'a takım arkadaşı Leighton Baines'tan övgü geldi. Baines, Cenk'in golü hak ettiğini söyleyerek, "Saha dışında rahatlamış görünüyor" dedi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Toplam 8
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Toplam 4
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Belki yata yata Yatarak 90 dakika tamamlayabilirseniz başarılı olabilirsiniz. tabi bir de dediğin şekilde maçın başında şansa öne geçmen gerekiyor
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