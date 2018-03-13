Southampton'da Pellegrino dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pellegrino'nun görevine son verildiği bildirildi.
Southampton, sezon başından bu yana takımın başında bulunan Pellegrino yönetiminde Premier Lig'in son 17 haftasında sadece bir galibiyet alabildi.
Kümede kalma mücadelesi veren Southampton, ligde 30 haftada topladığı 28 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:23
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Southampton'da Pellegrino dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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