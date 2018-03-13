Southampton'da Pellegrino dönemi sona erdi – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'da Pellegrino dönemi sona erdi

    <a href="/index/southampton?id=d6f834de-5354-42b8-adfc-ced75cc0f9c0" class="" rel="tag">Southampton</a>'da Pellegrino dönemi sona erdi

    İngiltere ekibi 'da Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino ile yollar ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pellegrino'nun görevine son verildiği bildirildi.

    , sezon başından bu yana takımın başında bulunan Pellegrino yönetiminde 'in son 17 haftasında sadece bir galibiyet alabildi.

    Kümede kalma mücadelesi veren , ligde 30 haftada topladığı 28 puanla 17. sırada bulunuyor.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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