Manchester City kazanmaya devam ediyor
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Stoke City'yi 2-0 yendi.
Ligin 30. haftasında lider Manchester City, düşme hattındaki Stoke City'ye konuk oldu.
Karşılaşmanın 10 ve 50. dakikalarında David Silva'nın attığı gollerle 2-0 galip gelen konuk takım, üst üste 4. galibiyetini aldı.
Puanını 81 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı 16'ya çıkararak ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Stoke City ise 27 puanla 19. sırada kaldı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:18
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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