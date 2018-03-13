Manchester City kazanmaya devam ediyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    kazanmaya devam ediyor

    Manchester City kazanmaya devam ediyor

    'de , deplasmanda 'yi 2-0 yendi.

    Ligin 30. haftasında lider , düşme hattındaki 'ye konuk oldu.

    Karşılaşmanın 10 ve 50. dakikalarında 'nın attığı gollerle 2-0 galip gelen konuk takım, üst üste 4. galibiyetini aldı.

    Puanını 81 yapan Manchester City, en yakın takipçisi ile arasındaki farkı 16'ya çıkararak ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Stoke City ise 27 puanla 19. sırada kaldı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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