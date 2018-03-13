Manchester City kazanmaya devam ediyor

Ligin 30. haftasında lider Manchester City, düşme hattındaki Stoke City'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 10 ve 50. dakikalarında David Silva'nın attığı gollerle 2-0 galip gelen konuk takım, üst üste 4. galibiyetini aldı.

Puanını 81 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı 16'ya çıkararak ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Stoke City ise 27 puanla 19. sırada kaldı.