Kupayı ellerinden alacak!
Dün gece oynanan maçta Stoke City'i mağlup ederek şampiyonluk için artık gün sayan Manchester City, dramatik bir sonun peşinde.
30 maçta topladığı 81 puanla Premier Lig'de rekorları altüst eden Manchester City artık şampiyonluğa sadece 3 maç uzaklıkta. Sırasıyla Brighton, Everton ve Manchester United'la karşılaşacak olan Manchester City ise Mourinho ve United taraftarları için dramatik bir son hazırlayabilir.
Kendi evlerinde oynayacağı Manchester United maçında kupayı kaldırma ihtimali olan Guardiola'nın öğrencileri Manchester derbisinde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Tarihe geçebilecek bir hikayesi olacak maç şimdiden ada basınında konuşulmaya başlandı.
Ada basınına göre; İspanya yıllarından Mourinho ile arasında ciddi bir rekabet bulunan Guardiola Mourinho'nun ellerinden kupayı kaldırma şansını kaçırmak istemiyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:43
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