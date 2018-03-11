İngiltere'de gündem Cenk Tosun! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    İngiltere'de gündem !

    İngiltere'de gündem <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>!

    İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasındaki Brighton maçında takımının ikinci golünü atarak Everton'ın galibiyetini perçinleyen Cenk Tosun'u övdü.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:50
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