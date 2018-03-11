İngiltere'de gündem Cenk Tosun!
İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasındaki Brighton maçında takımının ikinci golünü atarak Everton'ın galibiyetini perçinleyen Cenk Tosun'u övdü.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:50
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Şampiyonluk üçgeni!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
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