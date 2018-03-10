Hazard'a gözdağı!

Oynanan mücadele sonrasında basın önünde yaptığı açıklamada Belçikalı yıldız 3 saat daha oynasak ayağıma top değmeyebilirdi diyerek hocasını eleştirmişti.

Chelsea'nin İtalyan antrenörü Conte ise oyuncusunun yaptığı bu açıklamalara tehdit niteliğinde cevaplar verdi.

Kendi futbolculuk yıllarından örnek veren Conte, Parma'yla oynadığımız bir mücadele sonrasında basına antrenörüm Lippi'nin saha içinde bana verdiği rolden memnun olmadığımı söylemiştim. Açıklamam aptalcaydı. Lippi beni yanına çağırdı ve adeta beni öldürdü hem de bütün herkesin önünde. Sonrasında kulüp bana para cezası verdi ve sonraki maçta da kadroya alınmadım dedi.

Kendisinin o tarz bi antrenör olmadığının da altını çizen İtalyan teknik adam, ancak bu tarz konuların yüz yüze konuşulmasını doğru bulduğunu da belirtti.

Conte'nin Hazard'a yönelik yaptığı bu üstü kapalı tehditler sonrası ikilinin ilişkilerinin nasıl olacağı merak konusu...

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