Hazard'a gözdağı!
Oynadıkları Manchester City mücadelesinden sonra takımın oynadığı defansif futbolu eleştiren Eden Hazard ile hocası Conte arasındaki problem büyüyor.
Oynanan mücadele sonrasında basın önünde yaptığı açıklamada Belçikalı yıldız 3 saat daha oynasak ayağıma top değmeyebilirdi diyerek hocasını eleştirmişti.
Chelsea'nin İtalyan antrenörü Conte ise oyuncusunun yaptığı bu açıklamalara tehdit niteliğinde cevaplar verdi.
Kendi futbolculuk yıllarından örnek veren Conte, Parma'yla oynadığımız bir mücadele sonrasında basına antrenörüm Lippi'nin saha içinde bana verdiği rolden memnun olmadığımı söylemiştim. Açıklamam aptalcaydı. Lippi beni yanına çağırdı ve adeta beni öldürdü hem de bütün herkesin önünde. Sonrasında kulüp bana para cezası verdi ve sonraki maçta da kadroya alınmadım dedi.
Kendisinin o tarz bi antrenör olmadığının da altını çizen İtalyan teknik adam, ancak bu tarz konuların yüz yüze konuşulmasını doğru bulduğunu da belirtti.
Conte'nin Hazard'a yönelik yaptığı bu üstü kapalı tehditler sonrası ikilinin ilişkilerinin nasıl olacağı merak konusu...
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:34
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Maicon krizi çözüldü
Toplam 2
Yorum
gssssssssss tolga gıbı 10 bın euroluk adama yıllık 2.5 mıl euro verır selcuga yıllık 3.5 mıl euro veırırsen taksıt ödiycek para bulamazsın normal bu..
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Acıya da sevince de hazırız
Toplam 3
Yorum
gssssssssss hani taraftarın hakkını en ıyı sekılde savunmustun ve rahat olsunlar demıstın bu ne demek şimdi mayısta aday olma egeye yerleş bağ evıne
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Yasin’den zam tepkisi
Toplam 5
Yorum
gssssssss yasin selçuk tolga eray bu furbolcuların maas alıp gs formasını gıymesı utanc verıcı
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