Emre Can'dan flaş karar!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk asıllı yıldız oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme konusunda görüşme yapmak istemediğini menajerine bildirdi.
Sezonun 2. yarısında çok iyi bir form yakalayan Liverpool'da Emre Can sıkıntısı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve ligde Manchester United'ın arkasında 2. sırada bulunan Liverpool'da ilk 11'in değişmez ismi olan Emre şu an için sadece futbola odaklanmak istediğini söylerken, Alman oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi olarak ilgilendiği biliniyor.
2014 yılında Bayern Leverkusen'den 12 miyon euro bedelle Liverpool'a katılan Emre Can, geçtiğimiz hafta takımıyla 164. maçına çıktı.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:52
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Buffon örneği
Toplam 26
Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 5
Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
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