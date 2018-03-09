Emre Can'dan flaş karar!

Sezonun 2. yarısında çok iyi bir form yakalayan Liverpool'da Emre Can sıkıntısı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve ligde Manchester United'ın arkasında 2. sırada bulunan Liverpool'da ilk 11'in değişmez ismi olan Emre şu an için sadece futbola odaklanmak istediğini söylerken, Alman oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi olarak ilgilendiği biliniyor.

2014 yılında Bayern Leverkusen'den 12 miyon euro bedelle Liverpool'a katılan Emre Can, geçtiğimiz hafta takımıyla 164. maçına çıktı.



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