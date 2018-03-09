Emre Can'dan flaş karar! – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan flaş karar!

    Emre Can'dan flaş karar!

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk asıllı yıldız oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme konusunda görüşme yapmak istemediğini menajerine bildirdi.

    Sezonun 2. yarısında çok iyi bir form yakalayan 'da sıkıntısı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve ligde Manchester United'ın arkasında 2. sırada bulunan Liverpool'da ilk 11'in değişmez ismi olan Emre şu an için sadece futbola odaklanmak istediğini söylerken, Alman oyuncuyla İtalyan devi 'un da ciddi olarak ilgilendiği biliniyor.

    2014 yılında Bayern Leverkusen'den 12 miyon euro bedelle Liverpool'a katılan Emre Can, geçtiğimiz hafta takımıyla 164. maçına çıktı.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Can'dan flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN