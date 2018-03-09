Emre Can görüşmeleri dondurdu!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk asıllı yıldız oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme konusunda görüşme yapmak istemediğini menajerine bildirdi.
Sezonun 2. yarısında çok iyi bir form yakalayan Liverpool'da Emre Can sıkıntısı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve ligde Manchester United'ın arkasında 2. sırada bulunan Liverpool'da ilk 11'in değişmez ismi olan Emre şu an için sadece futbola odaklanmak istediğini söylerken, Alman oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi olarak ilgilendiği biliniyor.
2014 yılında Bayern Leverkusen'den 12 miyon euro bedelle Liverpool'a katılan Emre Can, geçtiğimiz hafta takımıyla 164. maçına çıktı.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:08
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Valbuena'ya ABD'den teklif
Toplam 8
Yorum
birisi hemen yollansın oyuncu üst düzey değil
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Yüzleşme
Toplam 8
Yorum
halo valbuena 33 yaşında bile bile aldınız bu yaşta ne defansı yapacak adam..bırakın serbest oynasın daha faydalı olur..
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Malatya tehlikeli
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası Malatya tehlikeli, Akhisar tehlikeli, Gençlerbirliği tehlikeli. Vah FB vah. Sen ne hallere düştün... Büyük takımken sıradan takım oldun.
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