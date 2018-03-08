Oumar Niasse'den Cenk Tosun'a övgüler
Everton forması giyen Senegalli forvet Oumar Niasse, takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Niasse, Everton'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda Beşiktaş'tan sezon ortasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında konuştu. Birçok maçta Sam Allardyce tarafından Cenk Tosun yerine tercih edilen Niasse, Cenk'in takıma faydalı bir oyuncu olduğunu ve kendisinin gelişimine de katkı sağladığını söyledi.
"Cenk iyi bir adam. Buraya geldiğinden beri gelişim gösteriyor" diyen 27 yaşındaki forvet şöyle konuştu:
"Ligi ve İngiltere'yi öğreniyor. Çok kaliteli bir futbolcu. Onu gol atarken ve güveninin geri geldiğini görmek, kulüpteki herkese moral oldu. Ayrıca bir forvet olarak onunla girmem gereken rekabet, daha çok idman yapmak ve seviyemi artırmak için vites artırmama yardımcı oluyor. Takımınızda sizinle rekabet edebilecek oyuncuların bulunması, gelişmenize her zaman yardımcı olur."
Cenk ile daha önce rakip olarak da karşılaştığını hatırlatan Nisse, "O maçı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum. O sıralar farklı durumlar içindeydik ancak gerçekten, ne kadar güçlü bir oyuncu olduğu belliydi. Şimdi, kulüp adına en iyisini yapmak için birlikte uğraş veriyoruz. Savaşmalı ve her defasında sahada en iyimizi vermek zorundayız" diye ifadelerini kullandı
"Eğer oynarsam, bu iyi, çok iyi. Eğer oynamazsam, anlarım ve yedek kulübesinde beklerim" sözleriyle forma rekabeti hakkında da görüş belirten Senegalli golcü şunları kaydetti:
"Oyuna girmek için fırsatım olursa, 5 veya 10 dakika bile olsa elimden gelenin en iyisini veririm. Eğer oyuna girmezsem, gelecek hafta sonu savaşmaya hazır olmak için ertesi gün idmanda olurum. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışmak istiyorum."
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
-
Daha bitmedi
Toplam 9
Yorum
UZMAN ANALİST BU TFF,MHK İLE ÇOKTAN BİTMİŞTİ SADECE LİGİN TADI GELSİN DİYE PİYON OLARAK KULLANILIYORUZ FENERLİLER BIRAKIN MAÇA GİTMEYİN DECODER ALMAYIN
-
Daha bitmedi
Toplam 9
Yorum
kartal Senin bu savunmacı anlayışınla daha iyisini bulman imkansızdır.Elinde teknigi yüksek gençler varken,dirar denilen el bombasını,oynatıyorsun.
-
Janssen dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR NAPARSANIZ YAPIN KİMİ TRANSFER EDERSENİZ EDİN İSTER HOCA İSTER OYUNCU SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FENERİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM DOĞRAMAYADA DEVAM İNCEİ
Oumar Niasse'den Cenk Tosun'a övgüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.