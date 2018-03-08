Oumar Niasse'den Cenk Tosun'a övgüler – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'den 'a övgüler

    <a href="/index/oumar-niasse?id=201828ab-7588-4428-82c4-7b5cee196432" class="" rel="tag">Oumar Niasse</a>'den <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'a övgüler

    Everton forması giyen Senegalli forvet , takım arkadaşı hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

    Niasse, Everton'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda 'tan sezon ortasında Everton'a transfer olan hakkında konuştu. Birçok maçta Sam Allardyce tarafından yerine tercih edilen Niasse, Cenk'in takıma faydalı bir oyuncu olduğunu ve kendisinin gelişimine de katkı sağladığını söyledi.

    "Cenk iyi bir adam. Buraya geldiğinden beri gelişim gösteriyor" diyen 27 yaşındaki forvet şöyle konuştu:

    "Ligi ve 'yi öğreniyor. Çok kaliteli bir futbolcu. Onu gol atarken ve güveninin geri geldiğini görmek, kulüpteki herkese moral oldu. Ayrıca bir forvet olarak onunla girmem gereken rekabet, daha çok idman yapmak ve seviyemi artırmak için vites artırmama yardımcı oluyor. Takımınızda sizinle rekabet edebilecek oyuncuların bulunması, gelişmenize her zaman yardımcı olur."

    Cenk ile daha önce rakip olarak da karşılaştığını hatırlatan Nisse, "O maçı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum. O sıralar farklı durumlar içindeydik ancak gerçekten, ne kadar güçlü bir oyuncu olduğu belliydi. Şimdi, kulüp adına en iyisini yapmak için birlikte uğraş veriyoruz. Savaşmalı ve her defasında sahada en iyimizi vermek zorundayız" diye ifadelerini kullandı

    "Eğer oynarsam, bu iyi, çok iyi. Eğer oynamazsam, anlarım ve yedek kulübesinde beklerim" sözleriyle forma rekabeti hakkında da görüş belirten Senegalli golcü şunları kaydetti:

    "Oyuna girmek için fırsatım olursa, 5 veya 10 dakika bile olsa elimden gelenin en iyisini veririm. Eğer oyuna girmezsem, gelecek hafta sonu savaşmaya hazır olmak için ertesi gün idmanda olurum. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışmak istiyorum."

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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