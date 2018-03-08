Liverpool'un yıldızlarından şaşırtan iyilik!
Liverpool'un sol beki Andy Robertson, minik hayırsevere Firmino forması hediye etti.
Küçük Liverpool taraftarı Alfie, cep harçlıklarını İngiltere'de gıda bankasına bağışlıyor. Bu haberi sosyal medyada gören Andy Robertson, herkese örnek bir davranış olduğunu düşünerek bir teşekkür yazısıyla birlikte imzalı forma hediye etti. Ancak Andy, kendi forması yerine, onu daha çok mutlu edeceğini düşündüğü 'Firmino' forması gönderdi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:21
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Daha bitmedi
Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
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