Liverpool'un yıldızlarından şaşırtan iyilik!

Küçük Liverpool taraftarı Alfie, cep harçlıklarını İngiltere'de gıda bankasına bağışlıyor. Bu haberi sosyal medyada gören Andy Robertson, herkese örnek bir davranış olduğunu düşünerek bir teşekkür yazısıyla birlikte imzalı forma hediye etti. Ancak Andy, kendi forması yerine, onu daha çok mutlu edeceğini düşündüğü 'Firmino' forması gönderdi.