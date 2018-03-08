Liverpool'un yıldızlarından şaşırtan iyilik! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'un yıldızlarından şaşırtan iyilik!

    Liverpool'un yıldızlarından şaşırtan iyilik!

    'un sol beki , minik hayırsevere forması hediye etti.

    Küçük taraftarı Alfie, cep harçlıklarını 'de gıda bankasına bağışlıyor. Bu haberi sosyal medyada gören , herkese örnek bir davranış olduğunu düşünerek bir teşekkür yazısıyla birlikte imzalı forma hediye etti. Ancak Andy, kendi forması yerine, onu daha çok mutlu edeceğini düşündüğü '' forması gönderdi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:21
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