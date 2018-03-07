Rusya'dan Mou'ya çılgın teklif – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan 'ya çılgın teklif

    Rusya'dan Mou'ya çılgın teklif
    M.United Mourinho, için teklif aldı. Portekizli hoca, bu turnuvada takım çalıştırmayacak ama tam 2 milyon euro kazanacak. Rus kanalı RT ile 4 günlük anlaşma yapan tecrübeli hoca, yorumcu olarak görev yapacak. Konuyla ilgili konuşan , "Dünya Kupası'nda görüşmelerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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