Riyad Mahrez'den flaş karar!
Leicester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığı açıklaması yayınlandı. Ancak diğer sosyal medya hesaplarında böyle bir açıklama yok.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen 27 yaşındaki Riyad Mahrez futbolu bıraktı!
En azından resmi Facebook hesabındaki açıklamaya göre böyle... Oyuncuya ait olan doğrulanmış Facebook hesabında, doktorlar ile yaptığı görüşme sonrası futbolu bıraktığı açıklaması yer aldı. Futbol dünyasının şaşırtan bu açıklama Mahrez'e ait diğer sosyal medya hesaplarında yer almıyor. Facebook hesabının hacklenmiş olma ihtimali bulunmakta...
İşte Mahrez'in yaptığı o açıklama:
"Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"
İngiliz medyası Mahrez'e ulaşmaya ve bu açıklamaların ardındaki gerçeği sormaya çalışıyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:58
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Kucka'ya tepkiler haksız değil!
Toplam 8
Yorum
ged 61 bizim takıma katkı yapmıyacağını bile bile kuçka yı değerinin 3 katına transfer edip duygusallık yaşayanlar gün yüzü görmesin...
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İkinci devre kabusu
Toplam 1
Yorum
Gslı Maçı Rıza hoca eliyle verdi..Gol atamıyorsun bari yeme..Kucka ve Olcay değişimi büyük hataydı..
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 25
Yorum
emmy Feghouli'ye 3 maç verenler buna 8 maç vermeli.Kural dışı hareket diye adama 3 maç verdiniz.Burda haklı veya haksız yumruk var.
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