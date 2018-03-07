Riyad Mahrez'den flaş karar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen 27 yaşındaki Riyad Mahrez futbolu bıraktı!

En azından resmi Facebook hesabındaki açıklamaya göre böyle... Oyuncuya ait olan doğrulanmış Facebook hesabında, doktorlar ile yaptığı görüşme sonrası futbolu bıraktığı açıklaması yer aldı. Futbol dünyasının şaşırtan bu açıklama Mahrez'e ait diğer sosyal medya hesaplarında yer almıyor. Facebook hesabının hacklenmiş olma ihtimali bulunmakta...

İşte Mahrez'in yaptığı o açıklama:

"Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"

İngiliz medyası Mahrez'e ulaşmaya ve bu açıklamaların ardındaki gerçeği sormaya çalışıyor.