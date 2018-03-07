Leicester'den Mahrez açıklaması!

Oyuncuya ait olan doğrulanmış Facebook hesabında, doktorlar ile yaptığı görüşme sonrası futbolu bıraktığı açıklaması yer aldı. Futbol dünyasının şaşırtan bu açıklama Mahrez'e ait diğer sosyal medya hesaplarında yer almadı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamayla, yıldız ismin Facebook hesabının hacklendiği anlaşıldı.

İşte Mahrez'in yaptığı o açıklama:

"Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"



KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mahrez'in kulübü Leicester City'den, oyuncunun hesabının hacklendiğini belirten bir açıklama yayınlanırken paylaşım yıldız oyuncunun hesabından kaldırıldı.