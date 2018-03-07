Leicester'den Mahrez açıklaması!
Leicester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığı açıklaması yayınlanmıştı. Ancak diğer sosyal medya hesaplarında böyle bir açıklama bulunmuyordu.
Oyuncuya ait olan doğrulanmış Facebook hesabında, doktorlar ile yaptığı görüşme sonrası futbolu bıraktığı açıklaması yer aldı. Futbol dünyasının şaşırtan bu açıklama Mahrez'e ait diğer sosyal medya hesaplarında yer almadı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamayla, yıldız ismin Facebook hesabının hacklendiği anlaşıldı.
İşte Mahrez'in yaptığı o açıklama:
"Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Mahrez'in kulübü Leicester City'den, oyuncunun hesabının hacklendiğini belirten bir açıklama yayınlanırken paylaşım yıldız oyuncunun hesabından kaldırıldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 3
Yorum
austin şu klüp satmayı adam satma gibi alglayan yönetim vizyonuna sinir oluyoruz ya.bu profesyonel bi durum.
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Şampiyonluğun şifresi: 24
Toplam 7
Yorum
austin en son deplasman yenilgisinden sonra ciddi bi deplasman görmediiki gs.daha hiç derbide oynamadı şimdi başlıyo asıl olay.
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Şampiyonluğun şifresi: 24
Toplam 7
Yorum
austin kupa maçları,içerdeki maçlar kolay karabük deplasmanı.asıl ölçü önündeki 5-6 maç işte ne olacağını burda göreceğiz.
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