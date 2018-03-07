Leicester'den Mahrez açıklaması! – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Leicester'den Mahrez açıklaması!

    Leicester'den Mahrez açıklaması!

    'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığı açıklaması yayınlanmıştı. Ancak diğer sosyal medya hesaplarında böyle bir açıklama bulunmuyordu.

    Oyuncuya ait olan doğrulanmış Facebook hesabında, doktorlar ile yaptığı görüşme sonrası futbolu bıraktığı açıklaması yer aldı. Futbol dünyasının şaşırtan bu açıklama Mahrez'e ait diğer sosyal medya hesaplarında yer almadı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamayla, yıldız ismin Facebook hesabının hacklendiği anlaşıldı.

    İşte Mahrez'in yaptığı o açıklama:

    "Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"

    KULÜPTEN AÇIKLAMA
    Mahrez'in kulübü 'den, oyuncunun hesabının hacklendiğini belirten bir açıklama yayınlanırken paylaşım yıldız oyuncunun hesabından kaldırıldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leicester'den Mahrez açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN