Cenk Tosun: "Theo Walcott, Wayne Rooney..." – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    : ", ..."

    Cenk Tosun: "Theo Walcott, Wayne Rooney..."

    Everton'da forma giyen milli futbolcu : "Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimin oyunumu geliştireceğine inanıyorum. Zamanla daha iyi olacağım"

    'de Everton forması giyen milli futbolcu , teknik heyet ve takım arkadaşlarının gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

    Cenk, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, Everton'ın hücum hattında iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Benim için , Gylfi Sigurdsson, , , Dominic Calvert-Lewin ve Yannick Bolasie gibi oyuncularla oynamak harika. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça daha iyi olacağımıza inanıyorum. Dubai'deki kamp, takım arkadaşlarımı tanımam açısından iyi geçti. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimin oyunumu geliştireceğine inanıyorum. Zamanla daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

    İngiltere'ye kısa zamanda uyum sağladığını aktaran milli futbolcu, "Teknik direktör, antrenörler ve takım arkadaşlarım bana destek oluyor. Burnley mağlubiyetini geride bırakmalıyız. Brighton maçına odaklanmalıyız. Goodison Park'ta seyircimizin önünde oynayacağız. Zor bir maç olacak ama iyi performans sergileyerek üç puanı alacağımıza inanıyorum." yorumunu yaptı.

    Devre arasında 'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımıyla 5 maça çıktı ve ilk golünü geçen hafta Burnley karşısında kaydetti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:44
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