Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...
İngiliz basınına göre; Everton takımının önümüzdeki transfer sezonundaki en büyük hedefi Jamie Vardy.
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.
Gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse Leicester City'nin İngiliz milli golcüsü Jamie Vardy.
Haberde milli oyuncunun eski bir Everton taraftarı olması ve onu Leicester City takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda Everton'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Öte yandan, İngilizler haberde Burnley maçında gol atmasına karşın Cenk Tosun'un Premier Lig'e uyum sağlamakta problem yaşadığına da değinirken; haftalık 100.000 £ kazanan 31 yaşındaki oyuncunun Everton'a giderek maddi imkanları daha iyi olan bir kontrata imza atmayı isteyebileceğini satırlara taşıdı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:24
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
Cenk'e kötü haber! Yeni transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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