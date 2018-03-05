Cenk'e kötü haber! Yeni transfer... – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...

    Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...

    İngiliz basınına göre; takımının önümüzdeki transfer sezonundaki en büyük hedefi .

    İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve , milli oyuncu 'un da formasını giydiği 'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

    Gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse 'nin İngiliz milli golcüsü .

    Haberde milli oyuncunun eski bir taraftarı olması ve onu takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda 'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

    Öte yandan, İngilizler haberde Burnley maçında gol atmasına karşın 'un 'e uyum sağlamakta problem yaşadığına da değinirken; haftalık 100.000 £ kazanan 31 yaşındaki oyuncunun Everton'a giderek maddi imkanları daha iyi olan bir kontrata imza atmayı isteyebileceğini satırlara taşıdı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:24
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