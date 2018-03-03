Cenk Tosun ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN
Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımındaki ilk golünü Burnley'e attı.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Cenk Tosun, Burley ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
5. MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Daha önce çıktığı maçlarda rakip fileleri sarsma başarısı gösteremeyen milli oyuncu, bu şanssızlığını Burnley maçıyla kırdı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu takımını öne geçiren golü kaydetti. Cenk 68. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bırakırken Everton üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
BAKAN BAK: "BİZİM ÇOCUK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cenk'i kutladı. Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun'u Bak "Bizim çocuk!" yazarak tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun'u tebrik etti. pic.twitter.com/W9ICFPbbmU— Fotomaç (@fotomac) 3 Mart 2018
EVERTON'DAN 'TOSUN PAŞA' AYRINTISI
Bu arada İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Tosun Paşa' ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
???? | Tosun Paşa. #EFC pic.twitter.com/xikBWiTRTs— Everton (@Everton) 3 Mart 2018
İşte Cenk Tosun'un kafa golü ??#Everton pic.twitter.com/ylRZjyK5FN— Fotomaç (@fotomac) 3 Mart 2018
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:35
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Cenk Tosun ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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