Cenk Tosun ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Cenk Tosun, Burley ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

5. MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Daha önce çıktığı maçlarda rakip fileleri sarsma başarısı gösteremeyen milli oyuncu, bu şanssızlığını Burnley maçıyla kırdı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu takımını öne geçiren golü kaydetti. Cenk 68. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bırakırken Everton üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



BAKAN BAK: "BİZİM ÇOCUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cenk'i kutladı. Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun'u Bak "Bizim çocuk!" yazarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun'u tebrik etti. pic.twitter.com/W9ICFPbbmU — Fotomaç (@fotomac) 3 Mart 2018

EVERTON'DAN 'TOSUN PAŞA' AYRINTISI

Bu arada İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Tosun Paşa' ifadesi dikkatlerden kaçmadı.