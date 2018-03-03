Liverpool, Salah ve Mane ile kazandı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, ağırladığı Newcastle United'ı Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yendi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.
Ligin 29. haftasında, zirve mücadelesi veren Liverpool, kümede kalmak için çabalayan Newcastle United'ı Anfield Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi ekip, 40. dakikada Muhammed Salah, 55. dakikada ise Sadio Mane'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Mısırlı yıldız Salah, ligdeki gol sayısını 24'e çıkararak krallık yarışında Tottenhamlı Harry Kane'i yakaladı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.
Puanını 60'a çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 29 puanla 16'ncı sırada kaldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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