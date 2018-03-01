Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City konuk olduğu Arsenal'i 3-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Manchester City deplasmanda Arsenal'i 3-0'lık skorla geçti.
Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal'de oynayan Mesut Özil ve Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
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Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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