Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda 'i yendi

    Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi

    'in 28. hafta maçında konuk olduğu 'i 3-0 mağlup etti

    'in 28. hafta maçında deplasmanda 'i 3-0'lık skorla geçti.

    Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.

    İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

    Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal'de oynayan ve Manchester City'de forma giyen 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City deplasmanda Arsenal'i yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN