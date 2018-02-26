Yıldız oyuncunun bacağının görüntüsü şok etti
West Ham United'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Evra, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ciddi bir sakatlık yaşadı.
Liverpool'un Wes Ham'ı 4-1 yendiği karşılaşma sonrasında 36 yaşındaki futbolcunun bacağına, maçta aldığı darbe nedeniyle 3 dikiş atıldı.
Evra bacağının görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Premier Lig'i özlemişim. Bu oyunu ve sert müdahaleleri özlemişim" ifadeleriyle paylaştı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:26
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Toplam 9
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Toplam 10
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Toplam 23
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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