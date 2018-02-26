Yıldız oyuncunun bacağının görüntüsü şok etti – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Yıldız oyuncunun bacağının görüntüsü şok etti

    Yıldız oyuncunun bacağının görüntüsü şok etti

    'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Evra, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta ciddi bir sakatlık yaşadı.

    'un Wes Ham'ı 4-1 yendiği karşılaşma sonrasında 36 yaşındaki futbolcunun bacağına, maçta aldığı darbe nedeniyle 3 dikiş atıldı.

    Evra bacağının görüntüsünü sosyal medya hesabından, "'i özlemişim. Bu oyunu ve sert müdahaleleri özlemişim" ifadeleriyle paylaştı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:26
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