Manchester United, Chelsea'yi yendi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    , Chelsea'yi yendi

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>, Chelsea'yi yendi

    'in 28. haftasında sahasında Chelsea 2-1'lik skorla geçti

    Manchester kentindeki Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Chelsea, 32. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

    İkinci yarıda oyunu kontrol eden ev sahibi , 75. dakikada Jesse Lingard'ın attığı golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 59'a çıkarırken, Chelsea 53 puanda kaldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:44
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