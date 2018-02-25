Manchester United, Chelsea'yi yendi
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United sahasında Chelsea 2-1'lik skorla geçti
Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Chelsea, 32. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United 39. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.
İkinci yarıda oyunu kontrol eden ev sahibi Manchester United, 75. dakikada Jesse Lingard'ın attığı golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 59'a çıkarırken, Chelsea 53 puanda kaldı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:44
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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