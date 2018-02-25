Liverpool'dan evinde farklı galibiyet – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan evinde farklı galibiyet

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'dan evinde farklı galibiyet

    Emre Can'ın gol attığı maçta , sahasında West Ham United'ı 4-1 mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan maçta , sahasında West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.

    Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ın golüyle 1-0 önde kapatan 'a farkı getiren golleri Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane kaydetti.

    Emre Can, takımının bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü atan isim oldu. Ligde 23 golünün 20'sini sol ayakla atan Muhammed Salah ise bir sezonda sol ayakla gol atma rekoru kırdı. Önceki rekor 19 golle Robbie Fowler'a aitti.

    Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Liverpool maç fazlasıyla ikinciliğe yükselirken, başkent temsilcisi 30 puanda kaldı.

    Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Leicester City-Stoke City: 1-1

    Bournemouth-Newcastle United: 2-2

    Brighton & Hove Albion-Swansea City: 4-1

    Burnley-Southampton: 1-1

    Liverpool-West Ham United: 4-1

    West Bromwich Albion-Huddersfield Town: 1-2

    Watford-Everton: 1-0

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan evinde farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN