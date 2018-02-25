İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.

Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ın golüyle 1-0 önde kapatan Liverpool'a farkı getiren golleri Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane kaydetti.

Emre Can, takımının bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü atan isim oldu. Ligde 23 golünün 20'sini sol ayakla atan Muhammed Salah ise bir sezonda sol ayakla gol atma rekoru kırdı. Önceki rekor 19 golle Robbie Fowler'a aitti.

Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Liverpool maç fazlasıyla ikinciliğe yükselirken, başkent temsilcisi 30 puanda kaldı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Leicester City-Stoke City: 1-1

Bournemouth-Newcastle United: 2-2

Brighton & Hove Albion-Swansea City: 4-1

Burnley-Southampton: 1-1

Liverpool-West Ham United: 4-1

West Bromwich Albion-Huddersfield Town: 1-2

Watford-Everton: 1-0