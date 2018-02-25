Liverpool'dan evinde farklı galibiyet
Emre Can'ın gol attığı maçta Liverpool, sahasında West Ham United'ı 4-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.
Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ın golüyle 1-0 önde kapatan Liverpool'a farkı getiren golleri Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane kaydetti.
Emre Can, takımının bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golünü atan isim oldu. Ligde 23 golünün 20'sini sol ayakla atan Muhammed Salah ise bir sezonda sol ayakla gol atma rekoru kırdı. Önceki rekor 19 golle Robbie Fowler'a aitti.
Bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkaran Liverpool maç fazlasıyla ikinciliğe yükselirken, başkent temsilcisi 30 puanda kaldı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Leicester City-Stoke City: 1-1
Bournemouth-Newcastle United: 2-2
Brighton & Hove Albion-Swansea City: 4-1
Burnley-Southampton: 1-1
Liverpool-West Ham United: 4-1
West Bromwich Albion-Huddersfield Town: 1-2
Watford-Everton: 1-0
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
Liverpool'dan evinde farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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