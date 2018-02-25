Everton'dan Türk taraftarlara sürpriz – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'dan Türk taraftarlara sürpriz

    Everton'dan Türk taraftarlara sürpriz

    ’un takımı , Türkçe Twitter hesabı açtı.

    Milli golcü 'un formasını giydiği , Türk taraftarların yıldız oyuncunun transferi sonrası son zamanlarda kulübe olan artan ilgisine kayıtsız kalmadı.

    Türkçe paylaşımlar yapabilmek için yeni bir hesap açan Everton, Türkçe hesabını "Merhaba Türkiye! Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın!" ifadeleriyle duyurdu.


    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:05
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