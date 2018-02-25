Everton'dan Türk taraftarlara sürpriz
Cenk Tosun’un takımı Everton, Türkçe Twitter hesabı açtı.
Milli golcü Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Türk taraftarların yıldız oyuncunun transferi sonrası son zamanlarda kulübe olan artan ilgisine kayıtsız kalmadı.
Türkçe paylaşımlar yapabilmek için yeni bir hesap açan Everton, Türkçe hesabını "Merhaba Türkiye! Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın!" ifadeleriyle duyurdu.
?? Merhaba Türkiye! ????— Everton Türkiye ???? (@EFC_Turkiye) 24 Şubat 2018
Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın! @EFC_Turkiye@Everton @CenkTosun_ pic.twitter.com/Ie7YtghYbB
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:05
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
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Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
Everton'dan Türk taraftarlara sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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