Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.