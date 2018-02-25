Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda mağlup
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.
Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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