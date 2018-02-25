Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda mağlup – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'lu Everton deplasmanda mağlup

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'lu Everton deplasmanda mağlup

    'in 28'inci haftasında 'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu.

    Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57'nci dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından , Everton formasıyla çıktığı 4'üncü maçında da golle tanışamadı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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