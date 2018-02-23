Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası

    Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası

    , cezaevindeki politikacılara destek amacıyla sarı kurdele takan Guardiola'ya ceza verdi.

    ekiplerinden 'nin teknik direktörü , siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle ceza aldı.

    Kararı internet sitesinden duyuran , sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama kuralları ihlal ettiği için ceza verildiğini bildirdi.

    Cezanın içeriğinin yer almadığı açıklamada, Guardiola'nın 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar kendisini savunabileceği belirtildi.

    Deneyimli teknik adam, kasım ayında yaptığı açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek için sarı kurdele taktığını söylemişti.

    Guardiola'nın aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarıldığı, son olarak Wigan Athletic ile oynadıkları Federasyon Kupası maçında yine sarı kurdele takması üzerine ceza aldığı basına yansıdı.

    Bu arada İspanyol basını Guardiola ve ailesini taşıyan özel uçağın, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'u taşıyabileceği şüphesiyle Barcelona'ya indiğinde arandığını iddia etti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:45
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