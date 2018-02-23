Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, cezaevindeki politikacılara destek amacıyla sarı kurdele takan Guardiola'ya ceza verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle ceza aldı.
Kararı internet sitesinden duyuran İngiltere Futbol Federasyonu, sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama kuralları ihlal ettiği için ceza verildiğini bildirdi.
Cezanın içeriğinin yer almadığı açıklamada, Guardiola'nın 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar kendisini savunabileceği belirtildi.
Deneyimli teknik adam, kasım ayında yaptığı açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek için sarı kurdele taktığını söylemişti.
Guardiola'nın aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarıldığı, son olarak Wigan Athletic ile oynadıkları Federasyon Kupası maçında yine sarı kurdele takması üzerine ceza aldığı basına yansıdı.
Bu arada İspanyol basını Guardiola ve ailesini taşıyan özel uçağın, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'u taşıyabileceği şüphesiyle Barcelona'ya indiğinde arandığını iddia etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:45
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Guardiola'ya "siyasi mesaj" cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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