Cenk Tosun: "Everton'a kupa kazanmaya geldim"
Everton'ın devre arasında Beşiktaş'tan 27 milyon euro'ya transfer ettiği Cenk Tosun, Mersyside ekibiyle kupalar kazanmak istediğini söyledi
Premier Lig'de oynadığı 3 maçta henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, ilk haftalarda zorlandığını ancak adaptasyon sürecini atlattığını söyledi.
Premier Lig'in Türkiye'ye göre daha fiziksel mücadeleye dayandığını söyleyen Tosun, "Buradaki tempolu futbolu beğendim. Zor geçiyor ama bunu kabullendim. Her geçen gün oynanan oyundan daha fazla keyif alıyorum" dedi.
Everton'daki hedeflerini açıklayan Cenk, "Bu kulübün başarmak istedikleri şeyleri başarmasında yardımcı olan bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Everton'da bütün kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:37
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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