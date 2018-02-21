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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Guardiola'dan Wigan'a tebrik

    Guardiola'dan Wigan'a tebrik
    Pep Guardiola, Federasyon Kupası'nın 5. turunda elendikleri 1. lig takımı 'i tebrik etti. İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, maçta kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Wigan'ı galibiyeti için tebrik ederim. Oyunumuz çok etkisizdi. Maç boyunca kaleye tek bir şut atabildik ve kaybettik." dedi. İkinci yarıda bir kez hata yaptıklarını ve rakibin bunu iyi değerlendirdiğini kaydeden Guardiola, "Yoğun fikstüre rağmen bu kupada da ilerlemek istiyorduk ama başaramadık" diye konuştu. 1. Lig'de mücadele eden Wigan Athletic'in teknik direktörü Paul Cook ise liderini elemekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Harika bir şey. Bizim için ciddi bir sınavdı. Topla sürekli oynayan çok iyi bir takımı eledik." değerlendirmesinde bulundu. İki takım arasında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Wigan Athletic, çeyrek finale kalmıştı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:19
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