Cenk Tosun ilk 11’e doğru
Everton’un yeni transferi Cenk’in iç sahada oynanacak Brighton maçında ilk 11’de görev yapması bekleniyor
KUPADAN elenmesi nedeniyle 12 günlük bir araya sahip olan Everton, Dubai'deki kampını sürdürürken antrenmanların yıldızı Cenk Tosun oldu. Cenk, Dubai kampına damgasını vurdu. Everton'ın antrenörü olan eski futbolcusu Duncan Ferguson, Dubai kampını değerlendirdi. Duncan, Cenk Tosun'u Dubai'deki kampta yakın markaja alırken Milli futbolcu için gördüklerine dayanarak "Büyük işler başaracak" ifadesini kullandı.
DÖNÜŞTE ŞANS BULACAK
CENK Tosun'un uyum sorununun halletmiş gibi göründüğünün altını çizen Ferguson "İngiltere'ye dönüşte ona şans vermek istiyoruz" dedi. Ferguson, Cenk Tosun'un arka arkaya oynanacak Watford ve Burnley deplasmanlarında sonradan oyuna girebileceğini belirtirken arkasından gelecek ve iç sahada oynanacak Brighton maçında ilk 11'de görev yapabileceğini vurguladı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:32
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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