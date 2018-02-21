KUPADAN elenmesi nedeniyle 12 günlük bir araya sahip olan Everton, Dubai'deki kampını sürdürürken antrenmanların yıldızı Cenk Tosun oldu. Cenk, Dubai kampına damgasını vurdu. Everton'ın antrenörü olan eski futbolcusu Duncan Ferguson, Dubai kampını değerlendirdi. Duncan, Cenk Tosun'u Dubai'deki kampta yakın markaja alırken Milli futbolcu için gördüklerine dayanarak "Büyük işler başaracak" ifadesini kullandı.

DÖNÜŞTE ŞANS BULACAK

CENK Tosun'un uyum sorununun halletmiş gibi göründüğünün altını çizen Ferguson "İngiltere'ye dönüşte ona şans vermek istiyoruz" dedi. Ferguson, Cenk Tosun'un arka arkaya oynanacak Watford ve Burnley deplasmanlarında sonradan oyuna girebileceğini belirtirken arkasından gelecek ve iç sahada oynanacak Brighton maçında ilk 11'de görev yapabileceğini vurguladı.