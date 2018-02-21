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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ilk 11’e doğru

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> ilk 11’e doğru

    Everton’un yeni transferi Cenk’in iç sahada oynanacak Brighton maçında ilk 11’de görev yapması bekleniyor

    KUPADAN elenmesi nedeniyle 12 günlük bir araya sahip olan Everton, Dubai'deki kampını sürdürürken antrenmanların yıldızı oldu. Cenk, Dubai kampına damgasını vurdu. Everton'ın antrenörü olan eski futbolcusu Duncan Ferguson, Dubai kampını değerlendirdi. Duncan, 'u Dubai'deki kampta yakın markaja alırken Milli futbolcu için gördüklerine dayanarak "Büyük işler başaracak" ifadesini kullandı.

    DÖNÜŞTE ŞANS BULACAK
    CENK Tosun'un uyum sorununun halletmiş gibi göründüğünün altını çizen Ferguson "'ye dönüşte ona şans vermek istiyoruz" dedi. Ferguson, Cenk Tosun'un arka arkaya oynanacak Watford ve Burnley deplasmanlarında sonradan oyuna girebileceğini belirtirken arkasından gelecek ve iç sahada oynanacak Brighton maçında ilk 11'de görev yapabileceğini vurguladı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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