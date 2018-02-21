Cenk Tosun: "Everton'a kupa kazanmaya geldim"

Premier Lig'de oynadığı 3 maçta henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, ilk haftalarda zorlandığını ancak adaptasyon sürecini atlattığını söyledi.

Premier Lig'in Türkiye'ye göre daha fiziksel mücadeleye dayandığını söyleyen Tosun, "Buradaki tempolu futbolu beğendim. Zor geçiyor ama bunu kabullendim. Her geçen gün oynanan oyundan daha fazla keyif alıyorum" dedi.

Everton'daki hedeflerini açıklayan Cenk, "Bu kulübün başarmak istedikleri şeyleri başarmasında yardımcı olan bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Everton'da bütün kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.