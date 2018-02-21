Cenk Tosun: "Everton'a kupa kazanmaya geldim"
Everton'ın devre arasında Beşiktaş'tan 27 milyon euro'ya transfer ettiği Cenk Tosun, Mersyside ekibiyle kupalar kazanmak istediğini söyledi
Premier Lig'de oynadığı 3 maçta henüz golle tanışamayan Cenk Tosun, ilk haftalarda zorlandığını ancak adaptasyon sürecini atlattığını söyledi.
Premier Lig'in Türkiye'ye göre daha fiziksel mücadeleye dayandığını söyleyen Tosun, "Buradaki tempolu futbolu beğendim. Zor geçiyor ama bunu kabullendim. Her geçen gün oynanan oyundan daha fazla keyif alıyorum" dedi.
Everton'daki hedeflerini açıklayan Cenk, "Bu kulübün başarmak istedikleri şeyleri başarmasında yardımcı olan bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Everton'da bütün kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:43
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Cenk Tosun: "Everton'a kupa kazanmaya geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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