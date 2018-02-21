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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'den rekor anlaşma

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'den rekor anlaşma

    Topçular, BAE firması Emirates ile yeni sporsorluk imzaladı İngilizlerin anlaşmadan kazanacağı para ise 200 milyon sterlin

    Arsenal, forma sponsorluğu için Emirates ile 2023- 2024 sezonunun sonuna kadar sürecek rekor bir sözleşmeye imzaladı. Yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Emirates ile forma sponsorluğu için rekor bir sözleşmeye imza atıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Emirates ile 2006'da başlayan ve 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatılan iş birliği sayesinde, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atıldığı bildirildi. Açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verilmedi. basınında ise forma sponsorluğu için 'e 200 milyon sterlin ödeneceği öne sürüldü.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:24
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