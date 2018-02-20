Guardiola'dan Wigan'a tebrik

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, maçta kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Wigan'ı galibiyeti için tebrik ederim. Oyunumuz çok etkisizdi. Maç boyunca kaleye tek bir şut atabildik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda bir kez hata yaptıklarını ve rakibin bunu iyi değerlendirdiğini kaydeden Guardiola, "Yoğun fikstüre rağmen bu kupada da ilerlemek istiyorduk ama başaramadık." diye konuştu.

İngiltere 1. Lig'de mücadele eden Wigan Athletic'in teknik direktörü Paul Cook ise Premier Lig liderini elemekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Harika bir şey. Bizim için ciddi bir sınavdı. Topla sürekli oynayan çok iyi bir takımı eledik." değerlendirmesinde bulundu.

İki takım arasında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Wigan Athletic, çeyrek finale kalmıştı.