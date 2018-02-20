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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Gueye ile sözleşme yeniledi

    Everton, Gueye ile sözleşme yeniledi

    ekiplerinden , orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

    İki yıl önce 'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

    'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:36
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