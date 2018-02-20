Everton, Gueye ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
İki yıl önce Aston Villa'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
Everton'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:36
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
Barzinho Beşiktaşım inş. ıyı bır skorla doner. Avrupanın en ıyı 3 kulubunden 1 tanesı net sekılde ortada
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Ameliyat oldu
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban 1 maçlık canı varmış oda gitti. Eray yerine u21 de kalede kim duruyosa o gelsin Allah aşkına .
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
gs sana inanmayan elenmeni bekleyen bazı yorumculara inat ben buğün beşiktaşlıyım dualarım seninle başarılar beşiktaş
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