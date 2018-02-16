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    16 Şubat 2018, Cuma
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    West Bromwichli futbolcular taksi çaldı

    West Bromwichli futbolcular taksi çaldı

    Barcelona'da kamp yapan 'da forma giyen 4 futbolcunun, taksi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı

    ekiplerinden 'da forma giyen 4 futbolcu, kamp yaptıkları İspanya'nın Barcelona kentinde taksi aracı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Katalonya emniyetinden yapılan açıklamada, adı verilmeyen 4 futbolcunun Barcelona'da restoranın önünde duran taksiyi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı, yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

    Açıklamada, olayın gerçekleştiği noktada saatin sabah 5 buçuk civarında olması nedeniyle her yerin kapalı olduğu, bu nedenle futbolcuların restoranın önünde duran boş taksiyi kullanarak otellerine döndükleri kaydedildi.

    West Bromwich Albion takımının kamp amacıyla Barcelona'da bulunduğu, taksi şoförü ile otel resepsiyonunun ihbarı üzerine söz konusu futbolcuların gözaltına alındığı da vurgulandı.

    West Bromwich Albion'un internet sitesinden yapılan açıklamada ise olay hakkında kulüp içinde soruşturma başlatıldığı, söz konusu futbolcuların suçlu bulunması halinde gereken cezayı alacakları ifade edildi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:47
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