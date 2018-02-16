West Bromwichli futbolcular taksi çaldı
Barcelona'da kamp yapan West Bromwich Albion'da forma giyen 4 futbolcunun, taksi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen 4 futbolcu, kamp yaptıkları İspanya'nın Barcelona kentinde taksi aracı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Katalonya emniyetinden yapılan açıklamada, adı verilmeyen 4 futbolcunun Barcelona'da restoranın önünde duran taksiyi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı, yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, olayın gerçekleştiği noktada saatin sabah 5 buçuk civarında olması nedeniyle her yerin kapalı olduğu, bu nedenle futbolcuların restoranın önünde duran boş taksiyi kullanarak otellerine döndükleri kaydedildi.
West Bromwich Albion takımının kamp amacıyla Barcelona'da bulunduğu, taksi şoförü ile otel resepsiyonunun ihbarı üzerine söz konusu futbolcuların gözaltına alındığı da vurgulandı.
West Bromwich Albion'un internet sitesinden yapılan açıklamada ise olay hakkında kulüp içinde soruşturma başlatıldığı, söz konusu futbolcuların suçlu bulunması halinde gereken cezayı alacakları ifade edildi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:47
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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