İlkay Gündoğan, 'Tek taş' ile çok gönül aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisine tek taş yüzük almak yerine Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye etti. Bu araçtan ilçede yaşayan yaklaşık 500 engellinin faydalanması düşünülüyor.
Memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı 'Hayatı paylaşmak için engel yok' projesine destek veren ünlü futbolcu, 14 Şubat'ta sevgilisine tektaş yüzük almak yerine, engellilerin hizmetinde kullanılması için bir engelli aracı hibe etti. Aracın önümüzdeki günlerde Dursunbey Belediyesi'ne teslim edilmesi bekleniyor. Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezini arayan her engelli vatandaşın bu imkandan faydalanmasını isteyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili şunları söyledi:
"Belediye olarak başlattığımız 'Hayatı paylaşmak için Engel yok' projesi kapsamında 662 10 10 numaralı bir çağrı merkezi oluşturduk. Sağ olsun İlçemizin gururu İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan Beyler bu projemiz ile yakından ilgilendiler. Artık engelli vatandaşlarımız, çarşıda pazarda veya her hangi bir yerde, bir şeye ihtiyaç duyduklarında; hatta evde canları sıkıldığında bile, hemen bu hattımızı arayacaklar. İlkay kardeşimizin Sevgililer Günü'nde hibe ettiği araç ve ekibimiz, arayan vatandaşımızın kapısında olacak. Artık vatandaşımız nereye gitmek istiyorsa oraya götürülecektir. Bu vesile ile daima maddi ve manevi her türlü destekleri ile yanımızda hissettiğimiz İlkay ve İrfan Gündoğan Beylere çok teşekkür ediyorum.Unutmamak gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız."
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:38
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
- Dursun Özbek’ten ‘fatura’ ve Ndiaye iddialarına yanıt
-
Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!
Toplam 1
Yorum
Love "Bi zahmet" çıkıp oynasınlar!
-
Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 5
Yorum
eraycan bjk ile oynayan herkes iyi oynuyor ama bjk kadro genişliği olan takım dinlenn oyuncular sahaya sürülür her türlü kazanır yine
-
Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 1
Yorum
yunus sanki çok paraları var ya adama yardım ediceğiz diye parasını vermezlerse o zaman sakat.
İlkay Gündoğan, 'Tek taş' ile çok gönül aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.