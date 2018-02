İlkay Gündoğan, 'Tek taş' ile çok gönül aldı

Şampiyonlar Ligi'nin Son 16. Turu ilk maçında Basel'e karşı müthiş bir performans sergileyen ve bu performansını iki golle süsleyen İlkay Gündoğan ; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yine örnek bir davranış sergiledi.Memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı 'Hayatı paylaşmak için engel yok' projesine destek veren ünlü futbolcu, 14 Şubat'ta sevgilisine tektaş yüzük almak yerine, engellilerin hizmetinde kullanılması için bir engelli aracı hibe etti. Aracın önümüzdeki günlerde Dursunbey Belediyesi'ne teslim edilmesi bekleniyor. Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezini arayan her engelli vatandaşın bu imkandan faydalanmasını isteyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili şunları söyledi:"Belediye olarak başlattığımız 'Hayatı paylaşmak için Engel yok' projesi kapsamında 662 10 10 numaralı bir çağrı merkezi oluşturduk. Sağ olsun İlçemizin gururu İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan Beyler bu projemiz ile yakından ilgilendiler. Artık engelli vatandaşlarımız, çarşıda pazarda veya her hangi bir yerde, bir şeye ihtiyaç duyduklarında; hatta evde canları sıkıldığında bile, hemen bu hattımızı arayacaklar. İlkay kardeşimizin Sevgililer Günü'nde hibe ettiği araç ve ekibimiz, arayan vatandaşımızın kapısında olacak. Artık vatandaşımız nereye gitmek istiyorsa oraya götürülecektir. Bu vesile ile daima maddi ve manevi her türlü destekleri ile yanımızda hissettiğimiz İlkay ve İrfan Gündoğan Beylere çok teşekkür ediyorum.Unutmamak gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız."