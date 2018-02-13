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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'in yayın hakları satıldı

    Premier Lig'in yayın hakları satıldı

    İngiltere 'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satıldı.

    'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.

    Buna göre, 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan , bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak.

    Her biri 20'şer maç içeren kalan iki paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

    Premier Lig'in 2015-2019 sezonları arasındaki yayın hakları 5,14 milyar sterline (27,1 milyar lira) satılmıştı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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