Premier Lig'in yayın hakları satıldı
İngiltere Premier Lig'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satıldı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.
Buna göre, 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak.
Her biri 20'şer maç içeren kalan iki paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.
Premier Lig'in 2015-2019 sezonları arasındaki yayın hakları 5,14 milyar sterline (27,1 milyar lira) satılmıştı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:53
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
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GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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