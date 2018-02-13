Allardyce'ın Cenk umudu
Everton teknik direktörü Sam Allardyce, ekibinin Dubai'de yapacağı kamp için en büyük umudunun Cenk Tosun'un takıma uyum sağlaması olduğunu söyledi.
Devre arasında Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer edilen ancak hem fazla şans bulamayan hem de Premier Lig'in yüksek temposuna uyum sağlamakta zorlanan Cenk Tosun için Sam Allardyce'tan açıklama geldi.
Kurt teknik adam, önümüzdeki hafta Premier Lig'de maça çıkmayacak olan Everton'ın Dubai'de kampa gireceğini ve bu arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.
İngiliz basınına konuyla ilgili konuşan Allardyce, geldiğinden bu yana iki ay içerisinde sadece iki maça ilk 11'de çıkan ve toplamda 196 dakika şans bulabilen Cenk Tosun hakkında da yorumda bulundu.
Her fırsatta Cenk'e desteğini dile getiren Allardyce, 14 Şubat'ta başlayacak olan Dubai kampında en büyük umudunun Cenk Tosun'un takıma adapte olmas ve Premier Lig maçlarında ihtiyaç duyacağı kimyayı oluşturması olduğunu söyledi.
Everton, Dubai'deki kamp süresince 5 yıldızlı The Meydan Hotel'de konaklayacak ve antrenmanlarını otelin bitişiğindeki at yarışı pisti olarak kullanılan 60 metre karelik alana kurulu Nad Al Sheba'da yapacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:09
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
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Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
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Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
Allardyce'ın Cenk umudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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