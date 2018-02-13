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    13 Şubat 2018, Salı
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    Allardyce'ın Cenk umudu

    Allardyce'ın Cenk umudu

    Everton teknik direktörü , ekibinin Dubai'de yapacağı kamp için en büyük umudunun 'un takıma uyum sağlaması olduğunu söyledi.

    Devre arasında 'tan büyük umutlarla transfer edilen ancak hem fazla şans bulamayan hem de 'in yüksek temposuna uyum sağlamakta zorlanan için 'tan açıklama geldi.

    Kurt teknik adam, önümüzdeki hafta 'de maça çıkmayacak olan Everton'ın Dubai'de kampa gireceğini ve bu arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi.

    İngiliz basınına konuyla ilgili konuşan Allardyce, geldiğinden bu yana iki ay içerisinde sadece iki maça ilk 11'de çıkan ve toplamda 196 dakika şans bulabilen hakkında da yorumda bulundu.



    Her fırsatta Cenk'e desteğini dile getiren Allardyce, 14 Şubat'ta başlayacak olan Dubai kampında en büyük umudunun Cenk Tosun'un takıma adapte olmas ve Premier Lig maçlarında ihtiyaç duyacağı kimyayı oluşturması olduğunu söyledi.

    Everton, Dubai'deki kamp süresince 5 yıldızlı The Meydan Hotel'de konaklayacak ve antrenmanlarını otelin bitişiğindeki at yarışı pisti olarak kullanılan 60 metre karelik alana kurulu Nad Al Sheba'da yapacak.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:09
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