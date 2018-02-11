Carlos Carvalhal'dan harika performans
Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal, geçtiğimiz yılın sonunda devraldığı Swansea City'de harikalar yaratıyor.
Küme düşme hattında yer alan Swansea'nin başına geçen Carvalhal, dün Burnley karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle takımını maç fazlasıyla 15. sıraya kadar çıkardı.
Carvalhal döneminde oynanan 11 maçta 6 galibiyet elde eden Swansea, tek mağlubiyetini ligde Tottenham Hotspur'dan alırken kalan 4 maçı berabere bitirdi.
Bu dönemde Liverpool ve Arsenal gibi takımları yenmeyi başaran Swansea, Carvalhal ile çıktığı 7 lig maçında Paul Clement'ın güdümünde oynanan 20 lig maçından daha çok puan topladı (14-13).
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:10
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