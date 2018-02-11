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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan harika performans

    Carlos Carvalhal'dan harika performans

    Bir dönem ve 'i de çalıştıran , geçtiğimiz yılın sonunda devraldığı City'de harikalar yaratıyor.

    Küme düşme hattında yer alan 'nin başına geçen Carvalhal, dün Burnley karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle takımını maç fazlasıyla 15. sıraya kadar çıkardı.

    Carvalhal döneminde oynanan 11 maçta 6 galibiyet elde eden Swansea, tek mağlubiyetini ligde 'dan alırken kalan 4 maçı berabere bitirdi.

    Bu dönemde ve gibi takımları yenmeyi başaran Swansea, Carvalhal ile çıktığı 7 lig maçında Paul Clement'ın güdümünde oynanan 20 lig maçından daha çok puan topladı (14-13).

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:10
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