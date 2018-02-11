Carlos Carvalhal'dan harika performans

Küme düşme hattında yer alan Swansea'nin başına geçen Carvalhal, dün Burnley karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle takımını maç fazlasıyla 15. sıraya kadar çıkardı.



Carvalhal döneminde oynanan 11 maçta 6 galibiyet elde eden Swansea, tek mağlubiyetini ligde Tottenham Hotspur'dan alırken kalan 4 maçı berabere bitirdi.



Bu dönemde Liverpool ve Arsenal gibi takımları yenmeyi başaran Swansea, Carvalhal ile çıktığı 7 lig maçında Paul Clement'ın güdümünde oynanan 20 lig maçından daha çok puan topladı (14-13).