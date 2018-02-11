Agüero coştu, Manchester City farka koştu
Agüero'nun 4 gol attığı maçta Manchester City, sahasında Leicester City'yi 5-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, sahasında Leicester City'yi 5-1 yendi.
Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Raheem Sterling ve Jamie Vardy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarıda Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun ayağından dört gol bulan ev sahibi ekip, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Manchester temsilcisinde ilk üç golün pasını ise Belçikalı Kevin de Bruyne verdi.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta Leicester City'de antrenmanlara çıkmayan Riyad Mahrez, 62. dakikada Fousseni Diabate'nin yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla lider Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, Leicester City 35 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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