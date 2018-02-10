Londra derbisi Tottenham'ın
Premier Lig'deki derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'nda oynanan ve 83 bin 222 futbolseverin tribünden takip ettiği derbi mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Harry Kane'in golüyle öne geçen ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
24 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, Arsenal'a karşı forma giydiği 7 derbi maçta 7 gol attı. Bu alanda Emmanuel Adebayor, 8 golle ilk sırada yer alıyor.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Tottenham puanını 52'ye çıkarırken, Arsenal 45 puanda kaldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:07
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
Londra derbisi Tottenham'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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