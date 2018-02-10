Agüero coştu, Manchester City farka koştu
Agüero'nun 4 gol attığı maçta Manchester City, sahasında Leicester City'yi 5-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, sahasında Leicester City'yi 5-1 yendi.
Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Raheem Sterling ve Jamie Vardy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
İkinci yarıda Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun ayağından dört gol bulan ev sahibi ekip, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Manchester temsilcisinde ilk üç golün pasını ise Belçikalı Kevin de Bruyne verdi.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta Leicester City'de antrenmanlara çıkmayan Riyad Mahrez, 62. dakikada Fousseni Diabate'nin yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla lider Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, Leicester City 35 puanda kaldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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