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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Agüero coştu, farka koştu

    Agüero coştu, Manchester City farka koştu

    Agüero'nun 4 gol attığı maçta , sahasında Leicester City'yi 5-1 mağlup etti

    'in 27. haftasında lider , sahasında Leicester City'yi 5-1 yendi.

    Etihad Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Raheem Sterling ve Jamie Vardy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

    İkinci yarıda Arjantinli yıldızı 'nun ayağından dört gol bulan ev sahibi ekip, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Manchester temsilcisinde ilk üç golün pasını ise Belçikalı Kevin de Bruyne verdi.

    Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta Leicester City'de antrenmanlara çıkmayan Riyad Mahrez, 62. dakikada Fousseni Diabate'nin yerine oyuna girdi.

    Bu sonuçla lider Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, Leicester City 35 puanda kaldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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