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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'nin transferini açıkladı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>'nin transferini açıkladı

    , 'nin yeni transferini açıkladı. Rumen hoca "Shakhtar'ın en iyi futbolcusu Fred. Solda biraz anarşik oynuyordu. Ben de onu defansif orta sahaya kaydırmıştım. Fernandinho'nun gittiği gibi 'e olacak" dedi.

    A Milli Takım Teknik Direktörü , ESPN'e açıklamalarda bulundu ve 'nin yeni transferini açıkladı. Uzun yıllar 'te görev yapan Lucescu, hala temsilcisinde forma giyen eski öğrencisi Fred'in 'ye olduğunu söyledi.

    Deneyimli teknik adam, "Shakhtar'ın en iyi futbolcusu Fred. Solda biraz anarşik oynuyordu. Ben de onu defansif orta sahaya kaydırmıştım. Fernandinho'nun gittiği gibi 'e olacak" ifadelerini kullandı.

    Bu sezon 'e damga vuran City devre arası döneminde de Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmiş ancak transferi noktalayamamıştı.

    Sezon sonunda 'nin sözleşmesinin sona ermesiyle orta sahaya takviye yapmayı düşünen City, 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna dahil edecek. Brezilya 'nın geniş havuzunda yer alan futbolcunun 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı da merak konusu.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:33
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