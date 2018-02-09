Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ESPN'e açıklamalarda bulundu ve Manchester City'nin yeni transferini açıkladı. Uzun yıllar Shakhtar Donetsk'te görev yapan Lucescu, hala Ukrayna temsilcisinde forma giyen eski öğrencisi Fred'in Manchester City'ye transfer olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Shakhtar'ın en iyi futbolcusu Fred. Solda biraz anarşik oynuyordu. Ben de onu defansif orta sahaya kaydırmıştım. Fernandinho'nun gittiği gibi Manchester City'e transfer olacak" ifadelerini kullandı.



Bu sezon İngiltere Premier League'e damga vuran City devre arası transfer döneminde de Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmiş ancak transferi noktalayamamıştı.

Sezon sonunda Yaya Toure'nin sözleşmesinin sona ermesiyle orta sahaya takviye yapmayı düşünen City, 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna dahil edecek. Brezilya Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan futbolcunun 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı da merak konusu.