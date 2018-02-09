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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Everton'da krizi

    Everton'da Cenk Tosun krizi

    Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un ilk 11'de oynaması için İngiliz taraftarlar sosyal medyada adeta kampanya başlattı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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