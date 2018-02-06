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    06 Şubat 2018, Salı
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    Premier Lig'de gündem devre arası

    Premier Lig'de gündem devre arası

    İngiltere Premier Lig'de devre arasına geçilmesi amacıyla görüşmelerin hızlandırılacağı açıklandı.

    Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve İngiltere Futbol Ligi (EFL) yetkilileriyle devre arasına geçilmesi konusunda aylardır görüşmeler yapıldığı bildirildi.

    Açıklamada, yoğun maç trafiğini azaltmak ve futbolcuların dinlenmesini sağlamak amacıyla gündeme gelen devre arası uygulaması üzerine yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "Takvimde gereken boşluğun oluşturulabileceği konusunda hemfikiriz. Bu konuda yapıcı görüşmeler devam edecek ve yayın hakları sahipleriyle uygun bir çözüm yolu arayacağız." ifadeleri kullanıldı.

    Avrupa'nın önde gelen İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinin tümünde devre arası uygulanıyor. İngiltere'de devre arasına geçilmesi halinde maç sayısında azalmaya gidilmesi ise planlanmıyor.

    ve gibi Premier Lig ekiplerini çalıştıran teknik adamlar, dinlenme süresinin azlığı nedeniyle futbolcularının çok sık sakatlandıkları şikayetinde bulunmuştu. FA ise yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşma gereği 2019'a kadar devre arasının yapılamayacağını ifade etmişti.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:36
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