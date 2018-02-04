Manchester United zorlanmadı
Ligde kalma mücadelesi veren Huddersfield Town'u konuk eden Manchester United, 3 puanı ikinci yarıda bulduğu gollerle aldı
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yendi.
Ligin 26. hafta karşılaşmasında ikinci sırada yer alan Manchester United, kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield Town'u Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen müsabakanın ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Manchester United, 55. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. 68'inci dakikada penaltı kazanan Manchester United'da topun başına geçen yeni transfer Şilili Alexis Sanchez'in şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu tamamlayan Sanchez, farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United, rakibini 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e düşürdü. Huddersfield Town ise 24 puanla 19'uncu sırada kaldı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:54
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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